Dos remeras correntinas representarán a la provincia en el Torneo Selectivo Nacional

El secretario de Deportes de Corrientes, Jorge Terrile, recibió este miércoles a las atletas Ángeles Ayala (categoría junior) y Fiorela Méndez (sub23), quienes viajarán este fin de semana a Buenos Aires para competir en el Torneo Selectivo Nacional de Remo, uno de los eventos más importantes del calendario nacional.

La competencia se desarrollará en la pista nacional de Tigre, donde las deportistas participarán en la modalidad single, buscando destacarse entre las mejores del país.

Durante el encuentro, Terrile felicitó a las remeras y les transmitió el acompañamiento del Gobierno provincial.

“Ángeles y Fiorela representan con orgullo a Corrientes en este selectivo, y su participación refleja el trabajo que venimos realizando para apoyar a nuestros atletas en su camino hacia el alto rendimiento”, expresó.

Objetivo: estar entre las 10 mejores del país

El desafío para ambas remeras será clasificarse dentro de las 10 mejores de sus categorías, lo que les permitiría acceder al plantel nacional y quedar habilitadas para futuras competencias internacionales.

Ángeles Ayala competirá en la categoría junior, mientras que Fiorela Méndez lo hará en la sub23. Ambas se han destacado por su disciplina, constancia y compromiso en los entrenamientos, ubicándose entre las promesas del remo correntino.

Apoyo provincial al deporte

La participación de las atletas forma parte de las políticas deportivas impulsadas por el Gobierno de Corrientes, que tiene como objetivo promover el desarrollo del deporte en todas sus disciplinas e incentivar la inclusión de jóvenes en competencias de elite.

Desde la gestión del gobernador Gustavo Valdés, se viene destinando recursos y acompañamiento a deportistas de toda la provincia. “El deporte es una herramienta fundamental para el bienestar y la integración social”, remarcaron desde la Secretaría de Deportes.

Las remeras viajarán este fin de semana y representarán a Corrientes con la expectativa de lograr un lugar en la selección nacional.