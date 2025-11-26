Corrientes: una embarazada tuvo que ser hospitalizada después de un siniestro vial

Una mujer embarazada debió ser asistida este miércoles tras un siniestro vial en Corrientes capital. Ocurrió en el cruce entre las calles Juan José Paso y Lamadrid, donde chocaron una moto Honda 125 cc y un automóvil Toyota Corolla.

El hecho se produjo durante la mañana del miércoles, cuando la motocicleta en la que viajaba una pareja impactó contra la puerta trasera del auto. Según el conductor de la moto, una trafic estacionada en la esquina habría obstaculizado la visibilidad de ambos vehículos.

Tras el choque, la acompañante —que cursa un embarazo— fue trasladada de urgencia al Hospital Vidal para un control médico, aunque no presenta heridas de gravedad.

Testigos señalaron que la trafic que habría bloqueado la visión se retiró del lugar antes de que llegaran los servicios de emergencia.