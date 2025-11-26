Corrientes: detienen a "Chuki" luego de robar una motocicleta e intentar desarmarla

La Policía de Corrientes informó que este miércoles recuperó una motocicleta en la ciudad Capital, la cual fue robada momentos antes. Además, se detuvo al autor del hecho.

El procedimiento se realizó durante la madrugada de esta jornada, luego que efectivos de la Comisaría XVII Urbana fueron notificados de un robo en un domicilio de las 250 viviendas del barrio Molina Punta.

En el lugar se registró el robo de una motocicleta marca Honda, modelo XR de 250 cc., que estaba estacionada en el patio del domicilio.

Es así que se desplegó una investigación que permitió el hallazgo del rodado en inmediaciones de calle 37, donde un sujeto intentaba desarmarlo.

En el sitio, los efectivos identificaron y demoraron a un hombre mayor de edad, conocido por el alias “Chuki”, además de secuestrar el vehículo que coincidía con la denuncia de robo.

El demorado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la mencionada dependencia, donde se continúan con las diligencias del caso.