Corrientes llega a la final de la Feria Nacional de Ciencias con tres proyectos

Corrientes volvió a destacarse en el ámbito educativo nacional: tres proyectos escolares fueron seleccionados para competir en la Fase Final de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, que se realizará del 18 al 20 de noviembre en Buenos Aires.

El anuncio se dio tras la tercera fase del certamen, desarrollada en el Centro de Convenciones de Cafayate (Salta), donde participaron estudiantes de todo el país.

Educación, ciencia y compromiso ambiental

La provincia obtuvo reconocimientos en todos los niveles educativos:

Nivel Inicial : “Reserva Santa Catalina y el mono Carayá”, del EJI Nº 54 de Corrientes capital.

: “Reserva Santa Catalina y el mono Carayá”, del EJI Nº 54 de Corrientes capital. Nivel Primario : “Las abejas, nuestras amigas”, de la Escuela Nº 417 Alejo Camilo López, de Garruchos.

: “Las abejas, nuestras amigas”, de la Escuela Nº 417 Alejo Camilo López, de Garruchos. Nivel Secundario (Epja): “Tatuajes carcelarios, símbolo de paz”, del establecimiento penitenciario Nº 6 de San Cayetano, que además recibió dos distinciones otorgadas por la Comisión Nacional de Evaluación y la Fundación YPF.

Estos proyectos representan el trabajo interdisciplinario de estudiantes y docentes que integran las ferias de ciencia como espacios de aprendizaje colaborativo, innovación y formación ciudadana.

Reconocimientos nacionales y creatividad estudiantil

Además, en el Desafío Educativo, el estudiante Julián Quispe, de la Escuela Nº 16 Pedro Ferré de Bella Vista, fue reconocido a nivel nacional junto a su docente asesora Evangelina Dolores Meza.

Corrientes también logró destacarse en el nuevo Programa Desafíos Creativos, certamen literario y artístico que acompañó este año al Programa Nacional de Alfabetización. Tres estudiantes correntinos clasificaron a la final nacional en las categorías de Poesía, Historieta y Producción con Inteligencia Artificial.

Corrientes, referente en educación ambiental

Por tercera vez consecutiva, el Ministerio de Educación de Corrientes entregó distinciones especiales a proyectos que promueven la conciencia ambiental, premiando a equipos de La Rioja, Córdoba, Jujuy y Caba.

Los reconocimientos incluyeron diplomas y publicaciones educativas sobre sostenibilidad, impulsadas por la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa.

Un semillero de ciencia y creatividad

La participación de Corrientes en la Feria de Ciencias reafirma el compromiso de la provincia con la educación pública, el pensamiento científico y la innovación en el aula.

“Estos logros son fruto del trabajo colaborativo de docentes y estudiantes que ponen la curiosidad, la creatividad y el compromiso social al servicio del aprendizaje”, destacaron desde la cartera educativa.