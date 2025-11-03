Allanamientos en diferentes barrios de Corrientes resultaron en el secuestro de vehículos

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un hombre y secuestró motocicletas tras realizar allanamientos en diferentes barrios de la ciudad Capital.

Efectivos de la Comisaría XVI Urbana trabajaron en conjunto a la Unidad Fiscal interviniente, la División Infantería y P.A.R. Los operativos de allanamiento se realizaron en el marco de una investigación en tres barrios de la capital correntina, siendo estos el Quinta Ferre, Itatí y Universitario.

Como resultado de estas acciones se detuvo a un hombre mayor de edad conocido bajo el alias “Ventanita”, y además se secuestraron tres motocicletas, una marca Honda, modelo Titan CG 150cc, otra marca Yamaha, modelo Crypton 110 cc, y una de marca Ghiggeri de 110 cc., rodados vinculados a la causa que se investiga.

El demorado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la mencionada dependencia, donde se continuaron con las diligencias del caso.

