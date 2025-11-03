¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Javier Milei Corrientes Aumento del boleto
Javier Milei Corrientes Aumento del boleto
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Ciudad

Allanamientos en diferentes barrios de Corrientes resultaron en el secuestro de vehículos

Además, se detuvo a un hombre mayor de edad conocido bajo alias de "Ventanita", vinculado el hecho que se investiga.

Por El Litoral

Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 11:39

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un hombre y secuestró motocicletas tras realizar allanamientos en diferentes barrios de la ciudad Capital.

Efectivos de la Comisaría XVI Urbana trabajaron en conjunto a la Unidad Fiscal interviniente, la División Infantería y P.A.R. Los operativos de allanamiento se realizaron en el marco de una investigación en tres barrios de la capital correntina, siendo estos el Quinta Ferre, Itatí y Universitario.

Como resultado de estas acciones se detuvo a un hombre mayor de edad conocido bajo el alias Ventanita”, y además se secuestraron tres motocicletas, una marca Honda, modelo Titan CG 150cc, otra marca Yamaha, modelo Crypton 110 cc, y una de marca Ghiggeri de 110 cc., rodados vinculados a la causa que se investiga.

El demorado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la mencionada dependencia, donde se continuaron con las diligencias del caso.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD