Emilio Breard: “Queremos discutir un proyecto de provincia, no peleas personales”

El dirigente político y exintegrante de Eli, Emilio Breard, confirmó en diálogo con Hoja de Ruta que el próximo 14 de noviembre se realizará en Alvear un encuentro provincial con referentes de toda la provincia. La reunión marcará un nuevo paso en la reconfiguración del espacio surgido tras la ruptura de Eli, que busca consolidar un proyecto político propio dentro de la alianza oficialista.

“Vamos a empezar a discutir qué hacemos. Tenemos varias alternativas, pero lo importante es que la ideología y el compromiso partidario siguen vigentes. No queremos perder tiempo en discusiones estériles o personales, queremos discutir un proyecto de provincia”, señaló.

El dirigente explicó que el encuentro reunirá a exreferentes de Eli y a otros actores de la política correntina. “Queremos una provincia industrial, educada, logística. Ese es el modelo que defendemos y queremos volcarlo en la gestión de gobierno. Ahora debemos definir cuál será el vehículo partidario para hacerlo”, anticipó.

Consultado sobre las declaraciones recientes de Pedro “Perucho” Cassani, presidente de Eli, quien había cuestionado la salida de dirigentes del espacio, Obregar respondió con firmeza: “Los hechos son los hechos. Se rompió un partido con más de diez años de gestión política muy interesante, donde éramos el segundo partido de la alianza. Todo se rifó por un cargo de vicegobernador. Pero no queremos seguir discutiendo eso, tenemos demasiadas cosas más importantes que hacer”.

En ese sentido, consideró que el quiebre de Eli se produjo por diferencias de liderazgo y reconoció el peso político del gobernador: “Hubo una falta de reconocimiento al liderazgo del doctor Gustavo Valdés como conductor de la alianza. Esa es la verdad, y los hechos ya lo demostraron”.

Aunque evitó confirmar versiones sobre eventuales incorporaciones de dirigentes de su sector a ministerios provinciales, el exlegislador no descartó que se produzcan acercamientos en el futuro. “Hasta ahora son solo comentarios. Tenemos diálogo con el gobierno, pero no estamos detrás de ningún cargo. Lo que queremos es que la provincia crezca y se consolide”, afirmó.

Breard también insistió en el componente ideológico de su espacio, que —según explicó— trasciende las estructuras partidarias. “Nosotros defendemos una ideología liberal, que hoy vuelve a estar en debate. Creemos en el equilibrio fiscal, en la igualdad de oportunidades a través de la educación y en la defensa de la propiedad privada, entendida también como apoyo a las pymes y a la industria. No se trata de subsidios, sino de abrir exportaciones y garantizar infraestructura logística, con puertos y rutas que bajen los costos de producción”, detalló.

El encuentro del 14 de noviembre en Alvear será el primer paso visible de la reorganización del grupo, que busca proyectarse nuevamente dentro del esquema oficialista. “Tenemos presencia territorial y experiencia de gestión. Queremos consolidar eso y aportar a la provincia desde nuestras ideas y nuestra trayectoria”, concluyó.

