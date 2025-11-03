La Fiesta de Educación Física de los CDI ya tiene fecha

El Ministerio de Desarrollo Social informó que la Fiesta de Educación Física y la Familia de los CDI se realizará el miércoles 5 de noviembre.

La fiesta se realizará en el Estadio Club Boca Unidos, ubicado en calle Trento 2.154 de ciudad Capital, desde las 19.

El lema de este año será “El Mágico movimiento de la Niñez”, donde desfilarán y harán su demostración los 17 Centros de Desarrollo Infantil de Capital.

Cabe recordar que el evento que estaba programado para el 23 de octubre fue suspendido por las condiciones climáticas de aquel día.