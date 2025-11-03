¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Javier Milei Corrientes Aumento del boleto
Reprogramación

La Fiesta de Educación Física de los CDI ya tiene fecha

Con día y hora definidos, los 17 Centros de Desarrollo Infantil de Capital desfilarán y harán su muestra. El evento fue suspendido en su momento por las condiciones climáticas.

Por El Litoral

Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 12:12

El Ministerio de Desarrollo Social informó que la Fiesta de Educación Física y la Familia de los CDI se realizará el miércoles 5 de noviembre.

La fiesta se realizará en el Estadio Club Boca Unidos, ubicado en calle Trento 2.154 de ciudad Capital, desde las 19

El lema de este año será “El Mágico movimiento de la Niñez”, donde desfilarán y harán su demostración los 17 Centros de Desarrollo Infantil de Capital.

Cabe recordar que el evento que estaba programado para el 23 de octubre fue suspendido por las condiciones climáticas de aquel día.

