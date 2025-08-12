¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés plus de refuerzo Forestadora Tapebicuá
Estrenan una pelícua de crisis ambiental en Corrientes

Por El Litoral

Martes, 12 de agosto de 2025 a las 11:13

La nueva obra del realizador correntino Sebastián “Chapu” Toba, “Violencia(s)”, se estrena este jueves 14 de agosto a las 21 h de forma libre y gratuita a través de su canal de YouTube.

El documental es el resultado de más de cinco años de trabajo de campo, entrevistas y registros en distintos puntos de la provincia de Corrientes, y propone un recorrido crítico y reflexivo por los vínculos entre la pobreza, el modelo productivo, el cambio climático y la violencia ambiental.

El filme busca dar respuesta a interrogantes clave como: ¿qué es la violencia ambiental?, ¿cómo impactan los incendios, inundaciones, sequías y el uso de agrotóxicos en la vida cotidiana?, ¿cómo estas problemáticas se entrelazan con la pobreza estructural en la región? A través de testimonios, imágenes y experiencias personales, Toba abre el debate sobre las múltiples formas de violencia que afectan a Corrientes, en un contexto de crisis socioambiental global.

“Violencia(s)” es la cuarta producción de la casa audiovisual Allá Ité y cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). El estreno estará disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/M4k-3PwIyNU.

