Ciclo de Cine Debate en el Espacio Mariño

El Espacio Mariño informó que continúa con el ciclo de Nuevo Cine Francés, por lo que el lunes se realizará una nueva proyección.

El próximo lunes 18 de agosto, desde las 21 se exhibirá el film “Tres amigas”, de Emmanuel Mouret. Este evento se realiza en el marco del ciclo de Cine Debate.

Se trata de una comedia inteligente, creativa, que ahonda en las relaciones de amistad. El film fue nominado al León de Oro en el festival de Venecia y Mejor Película en el de Guijón.

Sinopsis

Joan ya no está enamorada de Víctor, su marido. Alice, su mejor amiga, la tranquiliza asegurándole que ella ya no siente pasión por Eric, no obstante lo cual la relación se sostiene bien. Pero Alice ignora que él tiene una aventura con Rebecca, otra amiga común. Cuando ciertos acontecimientos suceden, las historias de las tres amigas dan un vuelco.