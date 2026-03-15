Por qué Wanda Nara pidió una compensación económica a Mauro Icardi en la justicia italiana

Elba Marcovecchio reveló esta semana en diálogo con La Mañana con Moria que Wanda Nara solicitó una compensación económica a Mauro Icardi en la justicia italiana. Al respecto, Angie Balbiani contó en Puro Show que todavía no está resuelto: “La pidió, todavía no está determinado, sería para ella, no tiene nada que ver con la cuota de las hijas”.

Sobre el motivo de este pedido, la panelista detalló: “Existe en la ley italiana, ese tipo de compensaciones se hacen porque la ley italiana es vieja, es parecida a nuestra antigua ley que decía que si un hombre se separa y la mujer no trabajó, hay que compensarla hasta que se case”.

“Existe en la ley italiana ese tipo de compensaciones, si un hombre se separa y la mujer no trabajó, hay que compensarla hasta que se case”.

Cabe recordar que en Milán es donde Mauro y Wanda están llevando a cabo en la justicia su separación y el 11 de marzo fue una fecha clave en esta causa ya que se cumplió un año del pedido del divorcio, momento desde el que estaría habilitado a casarse con Eugenia si quisiera, segun informó Balbiani en eltrece.

TRAS EL DIVORCIO, MAURO ICARDI LLEVÓ A LA CHINA AL IMPERIO DE HERMÈS: CUÁNTO CUESTAN LAS EXCLUSIVAS CARTERAS

El cumpleaños de China Suárez sigue sumando capítulos lujosos. Luego de haber celebrado el 9 de marzo en Turquía, Mauro Icardi organizó una nueva sorpresa para su pareja: un viaje en avión privado a Milán junto a sus amigos y la mamá de la actriz.

Durante la escapada, el futbolista compartió en sus redes sociales una imagen desde una exclusiva boutique de Hermès, acompañada por emojis de regalos, lo que dejó entrever que la actriz recibió nuevos obsequios de lujo.

Entre los modelos más famosos de Hermès se encuentran las icónicas Birkin y Kelly, que tienen listas de espera en muchas boutiques del mundo. Según guías de precios actualizadas del mercado de lujo, los valores aproximados de estas carteras en 2026 son:

Birkin 25: entre 11.400 y 15.800 dólares en boutique. En el mercado de reventa puede superar los USD 25.000 o incluso USD 60.000, dependiendo del cuero y la edición, según la página FARFETCH.

Birkin 30: entre 12.200 y 16.900 dólares en boutique. En reventa suele ubicarse entre USD 20.000 y USD 37.000, según el estado y el material.

Kelly 25: entre 11.800 y 15.200 dólares en boutique. Las versiones en cuero exótico pueden superar USD 54.000.

Kelly 28: entre 12.200 y 16.100 dólares en boutique. En el mercado de lujo secundario o puede llegar a USD 50.000 o más.

Pero los precios pueden escalar mucho más cuando se utilizan materiales exóticos como cocodrilo o avestruz. En esos casos, algunas versiones superan fácilmente los 50.000 dólares e incluso pueden alcanzar cifras superiores a 200.000 dólares en modelos extremadamente exclusivos.

Ciudad Magazine