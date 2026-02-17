Polémica por el homenaje a Lula en el Carnaval de Río

Fue, en definitiva, una confirmación de un tributo que había trascendido hace días y que incluso había generado una denuncia por parte de la oposición por considerar que el desfile equivalía a un acto de campaña, de cara a las elecciones presidenciales de octubre de este año, en las que el líder del Partido de los Trabajadores buscará la reelección.

En específico, argumentaban que se trataba de una propaganda electoral anticipada de una agrupación que recibe recursos públicos. La Justicia, sin embargo, se negó a prohibir el desfile, aunque el Tribunal Electoral dejó claro que puede ser motivo de una investigación.

El homenaje, con miles de bailarines y músicos debidamente disfrazados mostrando diferentes aspectos de la vida del presidente, tuvo a Lula ubicado en un palco de la Alcaldía de Río de Janeiro en el sambódromo.

El mandatario estuvo acompañado por siete ministros y numerosos políticos, pese a que el Gobierno prohibió la participación de altos funcionarios en el desfile y pidió cautela, ante el temor de que Lula, representado en el desfile por una estatua de 18 metros, pueda ser multado, sancionado o hasta inhabilitado.

Los temores llevaron a la primera dama, Rosângela Lula da Silva, que aparecería en la última carroza del desfile, a desistir de participar a última hora.

Incluso antes de que las bailarines y músicos comenzaran a desfilar, el público comenzó a corear en las tribunas "Olé, olé, olá, Lula, Lula", un viejo eslogan de campaña del progresista, y, con banderas y carteles, dejó clara su preferencia.

El desfile comenzó con gigantescas pantallas mostrando escenas de la vida política de Lula y una representación de su madre, 'doña Lindú', huyendo con sus hijos hacia el industrializado estado de Sao Paulo.

La comisión encargada de presentar el desfile escenificó al presidente Michel Temer robando la franja presidencial, en una alusión a la destitución de Dilma Rousseff, la sucesora de Lula, para entregársela a un payaso representando al ultraderechista Jair Bolsonaro, hasta que aparece el líder progresista para recuperarla y poder subir de nuevo la rampa del Palacio presidencial de Planalto.

Uno de los grupos de bailarines más aplaudido fue el integrado por parientes de víctimas de la dictadura brasileña. Igualmente fue ovacionada una carroza titulada "sin mitos falsos, sin amnistía", una clara alusión a Bolsonaro, el mayor rival político de Lula, condenado y preso por golpismo y cuyos aliados en el Congreso intentan beneficiar con una amnistía.

La explicación del guionista del desfile

"Nuestra intención no fue electoral. Escogimos como tema a Lula por ser una historia vencedora. A los brasileños les gusta la historia de las personas que surgen de abajo y vencen. Trajimos al sambódromo la historia de una persona que venció", dijo el guionista del desfile, Igor Ricardo.

Además, atribuyó las críticas "al nerviosismo fuera de tono de la ultraderecha" e insistió en que la intención de la escuela no fue hacer campaña electoral.

"No estamos pidiendo votos por Lula. Simplemente estamos contando su vida, pero no podemos contar su historia sin hablar de política", afirmó Ricardo, quien relató que el presidente llegó a llorar cuando le contaron detalles del proyecto y del samba compuesto para el desfile.

Tras la presentación de la debutante "Académicos de Niteroi", "Mangueira", "Portela" e "Imperatriz Leopoldinense", tres de las más populares y premiadas escuelas de Río, tenían previsto realizar sus desfiles en la noche de este domingo.

Los desfiles de las doce escuelas de samba del Grupo Especial de Río de Janeiro, que prosiguen en las noches del lunes y del martes, son la mayor atracción del carnaval de Brasil y el considerado mayor espectáculo del mundo al aire libre.

Clarín