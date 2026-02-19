Argentina confirmó los preseleccionados con la presencia del correntino Bordón

De cara a la Segunda Ventana de Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo Qatar 2027, la selección Argentina tiene definida su preselección de 24 jugadores elegidos por el entrenador Pablo Prigioni. Entre los convocados está el base correntino Dylan Bordón que milita en Canarias (España).

Los partidos de la nueva ventana internacional serán el viernes 27 de febrero ante Uruguay y el lunes 2 de marzo ante Panamá, ambos en el Estadio Obras Sanitarias.

Los entrenamientos darán inicio el sábado 21 con la lista ya reducida que se irá completando a medida que los jugadores se liberen de sus respectivos equipos.

Bordón (21 años) formó parte del equipo nacional durante la preparación previa a las eliminatorias mundialistas.

El jugador surgido de San Martín fue convocado para la primera ventana mundialista y tuvo su debut en una competencia oficial con la selección mayor en el segundo partido frente a Cuba. En la oportunidad, en Capital Federal, jugó 4 minutos y repartió dos asistencia.

Para esta ventana, Pablo Prigioni estará acompañado por el staff técnico completo que participó de las últimas ventanas y AmeriCup 2025: Herman Mandole, Nicolás Casalánguida, Guido Fabbris, Pablo Favarel y Pablo Albertinazzi.

El entrenador hizo cinco cambio respecto de la preselección que había anunciado de cara a los dos primeros juegos frente a Cuba. Incluyó a Franco Baralle, Facundo Campazzo, Bautista Lugarini, Juan Pablo Vaulet y del jugdor de Regatas Corrientes Tayavek Gallizzi (su presencia está en duda por una operación de apendicitis) en lugar de Mateo Díaz, Leandro Bolmaro, Santiago Scala, Lee Aaliya y Juan Fernández.

La lista completa de la preselección es la siguiente:

Bases: Franco Baralle (Flamengo), Bordón (CB Canarias); Facundo Campazzo (Real Madrid); Nicolás Laprovíttola (FC Barcelona); Juan Ignacio Marcos (FC Barcelona); José Vildoza (Básquet Girona) y Luca Vildoza (Virtus Bologna).

Escoltas: Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos); Alex Negrete (Flamengo), Lucio Redivo (UEB Cividale) y Juan Pablo Vaulet (Estudiantes), no estará por lesión.

Aleros: Juan Bocca (Fibwi Palma); Nicolás Brussino (CB Gran Canaria); Patricio Garino (Estudiantes); Lucas Giovanetti (Estudiantes), Leonardo Lema (Quimsa) y Bautista Lugarini (Deportivo Alega Cantabria)

Ala-pivotes: Agustín Cáffaro (Independiente) Gabriel Deck (Real Madrid) y Javier Saiz (Instituto).

Pivotes: Gonzalo Bressan (Olímpico); Francisco Cáffaro (Boca Juniors), Marcos Delía (Obras Basket) y Tayavek Gallizzi (Regatas), en duda por una cirugía de apendicitis.

