Quedó en libertad el remisero demorado por el millonario robo en Esquina

En el marco de la investigación por el millonario robo perpetrado en una financiera de Esquina, el remisero que había sido demorado recuperó su libertad y quedó formalmente incorporado como testigo en la causa.

Según informó el Ministerio Público de Corrientes a través de redes sociales, el hombre se encontraba demorado únicamente por averiguación de antecedentes. Al no registrar antecedentes penales ni existir elementos que lo vincularan directamente con el hecho delictivo, el fiscal dispuso su inmediata liberación.

Su rol en la investigación

De acuerdo a su declaración, el conductor trasladó a los dos acusados -oriundos de la provincia de Buenos Aires- en dos oportunidades hasta la financiera el día del asalto. El viaje habría sido pactado en la terminal por 70 mil pesos.

Las cámaras de seguridad respaldaron su versión: en una primera visita, los sospechosos ingresaron al local y regresaron al vehículo argumentando que “había mucha gente”. Más tarde volvieron. Durante ese intervalo, el remisero aprovechó para cargar combustible.

Recién en la segunda incursión los hombres concretaron el robo y luego solicitaron ser trasladados hacia la localidad de Pueblo Libertador.

Tras analizar su testimonio y las pruebas recolectadas, la Fiscalía determinó que el conductor no tuvo participación en el ilícito, por lo que continuará vinculado al expediente únicamente en calidad de testigo.