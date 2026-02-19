Más de 300 atenciones en un operativo integral antes del inicio de clases

El Gobierno provincial realizó este jueves un operativo integral en el barrio Santa Margarita, donde se concretaron más de 300 atenciones en distintas especialidades médicas y servicios sociales, con especial énfasis en el cumplimiento de los requisitos sanitarios para el ingreso escolar.

El abordaje incluyó controles en clínica médica, pediatría, fonoaudiología, laboratorio, vacunación, oftalmología y odontología, acercando atención directa a vecinos que muchas veces tienen dificultades para trasladarse a centros de salud.

La jornada fue articulada entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, sumando además corte de cabello gratuito, entrega de Kits Igualitarios y actividades recreativas destinadas a los más chicos.

El operativo se enmarca en una política de cercanía que busca garantizar acceso a servicios esenciales, prevención y acompañamiento social, priorizando a las familias en contextos de mayor vulnerabilidad.