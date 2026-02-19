¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Monte Caseros ola de calor dylan bordón
Monte Caseros ola de calor dylan bordón
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Capital

Más de 300 atenciones en un operativo integral antes del inicio de clases

La jornada fue articulada entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social.

Por El Litoral

Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 18:15

El Gobierno provincial realizó este jueves un operativo integral en el barrio Santa Margarita, donde se concretaron más de 300 atenciones en distintas especialidades médicas y servicios sociales, con especial énfasis en el cumplimiento de los requisitos sanitarios para el ingreso escolar.

El abordaje incluyó controles en clínica médica, pediatría, fonoaudiología, laboratorio, vacunación, oftalmología y odontología, acercando atención directa a vecinos que muchas veces tienen dificultades para trasladarse a centros de salud.

La jornada fue articulada entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, sumando además corte de cabello gratuito, entrega de Kits Igualitarios y actividades recreativas destinadas a los más chicos.

El operativo se enmarca en una política de cercanía que busca garantizar acceso a servicios esenciales, prevención y acompañamiento social, priorizando a las familias en contextos de mayor vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD