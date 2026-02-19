Midón se impuso en el duelo entre correntinos en Tigre

En un histórico partido, con dos correntinos frente a frente en el circuito internacional, Lautaro Midón (21 años) se impuso a Carlos María Zárate (20) y se clasificó para disputar los cuartos de final del Challenger de Tigre, en la provincia de Buenos Aires.

El primer duelo entre los jóvenes tenistas correntinos en el circuito se concretó este jueves, en la cancha central del del Club Náutico Hacoaj de Tigre. Midón (226º en el ránking de la ATP) le ganó a Zárate (598º) por 6-4 y 6-2 en 1 hora y 28 minutos de juego.

El encuentro entre los tenistas surgidos del Club San Martín de Corrientes correspondió a la segunda ronda (octavos de final) del certamen que se juega sobre polvo de ladrillo y que reparte 50 puntos para el escalafón internacional.

En el inicio del partido, Zárate se adelantó 4 a 2 gracias a un quiebre de servicio, pero Midón se recuperó, con dos quiebres, para dar vuelta el marcador y llevarse el set inicial 6 a 2.

En el segundo set, con peloteos más extensos, se produjeron cuatro quiebres: Zárate logró 1 y Midón 3 para también ganar el parcial 6-2.

En los cuartos de final, este viernes, Midón enfrentará al argentino Juan Manuel La Serna (360º) que este jueves venció al ecuatoriano Álvaro Guillen Meza (202º y primer preclasificado) por 1-6, 6-3 y 6-1 en 2 horas y 29 minutos juego.

El partido está programado para el segundo turno de la cancha central. Será el cuarto enfrentamiento entre los argentinos. Midón tiene dos triunfos M15 de Punta del Este en 2024 y Challenger de Temuco 2025. En tanto que el catamarqueño de 22 años se impuso en el Challenger de Santa Cruz de la Sierra 2025.

Midón había debutado en el Challenger de Tire que organiza la Asociación Argentina de Tenis (AA) con una victoria frente a Dante Pagani por un doble 6 a 2, mientras que Zárate, que ingresó al cuadro principal por una invitación de la organización, superó en primera ronda al español Miguel Damas 6-7 (4), 7-6 (4) y 6-3.

Zárate también participó del torneo de dobles junto a Valerio Aboian. Los argentinos perdieron en la primera ronda contra los brasileños Daniel Dutra Da Silva y José Pereira por un doble 6-4.