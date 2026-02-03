Carnavales de Corrientes 2026: así es el cronograma del primer show de comparsas

Los Carnavales de Corrientes darán inicio este miércoles 4 de febrero al primer Show de Comparsas de la edición 2026. El evento se desarrollará desde las 20 en el Anfiteatro Cocomarola y marcará el comienzo de una serie de tres jornadas especiales previstas también para los días 8 y 11 de febrero.

El Show de Comparsas combina el despliegue tradicional del corso con una puesta teatral y coreográfica, en la que cada agrupación presenta una dramaturgia propia. En esta primera noche participarán cuatro comparsas, con horarios y temáticas ya definidas.

Estos son los horarios:

21.00: Copacabana presenta “El Messías”, una puesta inspirada en la épica deportiva y la figura de Lionel Messi.

22.35: Ara Berá sube a escena con “Loco un poco”, una propuesta basada en la locura creativa del carnaval y el redescubrimiento de la pasión comparsera.

00.10: Arandú Beleza presenta “Agua del Cielo”, un recorrido espiritual en el marco de su 20° aniversario.

01.35: Sapucay cierra la noche con “Sapucay del alma mía”, una propuesta centrada en el arte como expresión del alma humana.

Las entradas se encuentran a la venta a través del sitio oficial del carnaval y en el Centenario Shopping. Los valores informados son de 13 mil pesos para el sector preferencial y 6 mil pesos para la entrada general.