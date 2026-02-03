Derecho: más de 3.000 ingresantes iniciaron el Ciclo Lectivo 2026 en la Unne

Este viernes 30 de enero, la Facultad de Derecho de la UNNE vivió una jornada histórica con el inicio del Curso Nivelatorio 2026. En total, más de 3.000 aspirantes comenzaron su formación profesional: 2.600 estudiantes corresponden a la Sede Central en Corrientes y más de 400 se distribuyen en las extensiones de Chaco, Formosa, Misiones y el interior correntino.

Desde el Auditorio del Campus Deodoro Roca, Lorena Berardi, responsable de la Coordinación Pedagógica de la Unidad Académica, brindó detalles de esta etapa.

Durante su intervención, Berardi asesoró a las y los jóvenes sobre las modalidades de acceso al contenido académico y los canales oficiales de comunicación. «Los cursos están completos y la organización se ha dispuesto en 28 grupos para garantizar el acompañamiento pedagógico en este inicio», destacó la coordinadora.

Modalidades y Sedes

El despliegue académico se desarrolla de la siguiente manera:

Sede Central (Corrientes): Las tutorías presenciales comenzaron este viernes 30 de enero, en el Campus Deodoro Roca.

Extensiones Áulicas: Las y los estudiantes de las 11 sedes regionales ya se encuentran activos bajo modalidad virtual desde el pasado 28 de enero.

Cronograma de fechas clave (Sede Central)

Para estudiantes que cursan en la ciudad de Corrientes, el cronograma oficial es el siguiente:

Tutorías Obligatorias: Del 30 de enero al 6 de febrero.

Examen Integrador (Presencial): Sábado 7 de febrero en el Campus.

Publicación de Resultados: 9 de febrero en la web oficial.

Instancia de Recuperatorio: Viernes 13 de febrero.

Charla Informativa para Ingresantes: 19 de febrero.

En este primer día, los grupos 1 al 14 comenzaron el abordaje de los ejes temáticos troncales: Contexto Histórico, Lectura y Comprensión, Derecho y Organización, y Elementos de Lógica.

Desde la Facultad celebran este masivo inicio, reafirmando el compromiso con la excelencia académica y la inclusión regional en toda la cuenca del NEA. Para más información y acceso al material: dch.unne.edu.ar/academica/estudiantes-2/