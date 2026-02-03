Corrientes: fue detenido tras realizar maniobras peligrosas en la vía pública

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a una persona en la ciudad Capital, quien se encontraba realizando maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta.

Efectivos del Destacamento San Marcos realizaban un recorrido de prevención de delitos durante la noche del lunes, cuando divisaron a un joven realizando maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta.

Por tal motivo se procedió a la detención e identificación de un hombre mayor de edad, que no pudo justificar su accionar. En tanto que se secuestró una motocicleta marca Honda, modelo Wave de 110 cc.

El demorado junto al vehículo fueron trasladados a la mencionada comisaría, a fin de realizar los trámites del caso.