San Martín de Corrientes anunció que Leonel Schattmann no seguirá en el equipo

El Club San Martín de Corrientes informó que el escolta Leonel Schattmann no continuará formando parte del plantel profesional que disputa la Liga Nacional.

Según detalló la institución, la decisión responde a razones deportivas.

Comunicado oficial del club

A través de un parte de prensa, la Comisión Directiva señaló que el jugador dejará de integrar el equipo y expresó su reconocimiento por el trabajo realizado durante su etapa en la institución.

Desde el club agradecieron “su profesionalismo, entrega y compromiso durante su permanencia”, y le desearon “el mayor de los éxitos en los próximos desafíos de su carrera”.

El mensaje del jugador

Tras conocerse la decisión, Schattmann publicó un comunicado en sus redes sociales donde explicó que la medida fue tomada por el cuerpo técnico.

“Quiero informar que, tras la decisión del cuerpo técnico tomada en el día de ayer, dejo de formar parte del equipo”, expresó.

Además, el escolta agradeció a sus compañeros y a quienes lo acompañaron durante esta etapa: “Agradezco a mis compañeros y a todas las personas con las que compartí esta etapa por el trabajo y las experiencias vividas”.

Mirada hacia el futuro

En el mismo mensaje, el jugador sostuvo que acepta la determinación “como profesional” y que continuará entrenando y preparándose para los próximos desafíos.

“Gracias a quienes siempre acompañan y apoyan”, concluyó.