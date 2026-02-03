Corrientes: en un punto de contralor secuestraron caballos sin documentación sanitaria

La Policía de Corrientes informó que el lunes secuestró caballos en la ciudad Capital, los cuales eran transportados sin la documentación correspondiente.

Durante un operativo de contralor apostado sobre Ruta Nacional 12, altura del kilómetro 1.011, en la noche del lunes, agentes de la Dirección de Seguridad Vial detuvieron la marcha de un vehículo que llevaba un trailer con equinos en su interior.

Siguiendo el procedimiento, se solicitó al conductor las documentaciones correspondientes, tanto del rodado que manejaba como de los animales que eran transportados.

Es así que se constató que los caballos no contaban con la documentación sanitaria exigida para la movilización de estos animales.

Por tal motivo, se dio actuación a la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica, que se encargó de la verificación de los documentos y el posterior traslado a la dependencia de la Policía Rural, donde se realizaron las diligencias de rigor.