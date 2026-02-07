El beso entre Ángela Torres y Marcos Giles en la Fiesta de la Confluencia

La segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 dejó una postal inesperada que trascendió el escenario y se adueñó de las redes. Mientras desplegaba su show ante una multitud en la Isla 132, Ángela Torres invitó a subir al escenario a su pareja, Marcos Giles, y juntos protagonizaron un beso que desató una ovación inmediata.

El momento se dio en pleno recital, cuando la artista interpretaba uno de los temas más celebrados de su repertorio. Sin anuncios previos, Torres llamó a Giles frente al público y, tras un breve intercambio cargado de complicidad, sellaron la escena con un beso que fue registrado por celulares, cámaras y la transmisión oficial del evento.

La reacción fue instantánea: gritos, aplausos y una euforia generalizada que rápidamente se trasladó a las redes sociales. En cuestión de minutos, los videos comenzaron a multiplicarse y el episodio se convirtió en uno de los contenidos más compartidos de la noche, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

La escena se dio en el marco de una velada con gran convocatoria y una grilla que fue creciendo con el correr de las horas, combinando artistas urbanos y pop que mantuvieron al público encendido hasta la madrugada. En ese contexto, el gesto de Torres y Giles aportó una cuota de espontaneidad y cercanía que terminó destacándose entre los grandes momentos de la edición.

Minutouno.com