Cómo inscribirse a la Escuela de Danza del Teatro Vera: requisitos y niveles

El Instituto de Cultura de Corrientes oficializó el regreso de una de las instituciones formativas más emblemáticas de la región. En mayo próximo, la Escuela de Danza Clásica del Teatro Oficial Juan de Vera retomará sus actividades, posicionándose nuevamente como un centro de excelencia para el desarrollo de bailarines y la formación de futuros docentes.

La presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, remarcó la importancia histórica del espacio. “Es una noticia que me emociona profundamente: después de mucho trabajo, vuelve la Escuela de Danza Clásica al Teatro Vera.

Un espacio que durante años formó a tantos artistas hoy vuelve a abrir sus puertas para nuevas generaciones”, expresó la funcionaria.

Formación integral y niveles

Las clases se desarrollarán en los salones de ensayo del propio teatro y están diseñadas para niños, niñas y jóvenes a partir de los 6 años. El esquema pedagógico se divide en tres categorías según la edad y el conocimiento previo:

Pre Ballet: para niños de 6 a 9 años.

Nivel Preparatorio: de 10 a 12 años.

Nivel Intermedio/Avanzado: para estudiantes con experiencia previa.

La propuesta educativa trasciende la técnica y la interpretación escénica. El programa apunta a una formación integral que incluye valores como la disciplina, la sensibilidad artística y el compromiso con el patrimonio cultural, sumando además herramientas teóricas orientadas a la futura formación docente.

Inscripciones y requisitos

Desde la organización informaron que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 28 de abril a las 00:00, o bien hasta que se completen los cupos disponibles. Se aclaró que la actividad es arancelada y cuenta con vacantes limitadas por grupo.

El proceso de admisión consta de dos pasos obligatorios:

Preinscripción: Completar el formulario digital correspondiente al nivel del aspirante (solo se permite la opción por un grupo). Nivelación: Una vez confirmada la inscripción y presentada la documentación requerida, los alumnos deberán asistir a una clase de nivelación cuya fecha será comunicada oportunamente a través de correo electrónico.

El retorno de la escuela al Teatro Vera permite a los estudiantes un contacto directo con el entorno de la producción profesional, fortaleciendo el desarrollo técnico en el principal ícono de las artes escénicas de Corrientes.

Niveles y horarios:

Pre Ballet (6 a 9 años)

Grupo 1: lunes y miércoles de 17 a 18 h

https://forms.gle/hjRDa9GmUpsATt2A9

Grupo 2: martes y jueves de 17 a 18 h

https://forms.gle/wiKBYum3FUarcC1h9

Nivel Preparatorio (10 a 12 años)

Grupo 1: lunes y miércoles de 18 a 19 h

https://forms.gle/tS3L8dU6pfjr6w6q9

Grupo 2: martes y jueves de 18 a 19 h

https://forms.gle/ER7DieTcUEjQKvfU6

Nivel Intermedio / Avanzado

Grupo 1: lunes y miércoles de 19.30 a 21 h

https://forms.gle/jyiodAizoWWkJz9R7

Grupo 2: martes y jueves de 19.30 a 21 h

https://forms.gle/crsgYHYh7npqjgBw5

Para más información: [email protected]