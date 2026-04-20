En un partido caldeado, Córdoba perdió en su visita a Hindú

En una noche cargada de intensidad y momentos de alto voltaje, Córdoba perdió frente a Hindú Club 93 a 78 en un partido que se jugó en el estadio Ricardo Moro de la capital chaqueña y correspondió a la División NEA de la Liga Federal de Básquetbol.

El partido tuvo momento de buen básquetbol, sin embargo también tramos deslucidos por constantes protestas y sanciones disciplinarias que recayeron en el equipo correntino.

Jerónimo Ramírez Acevedo con 31 puntos fue el goleador del encuentro, mientras que en Hindú se destacó Facundo De Jesús con 20 unidades.

Desde el inicio, el encuentro mostró un ritmo intenso. Hindú apostó a su juego interior con Santiago Barreto como principal referencia, mientras que la visita encontró respuestas en la conducción de Juan Cruz Cequeira y Pablo Quagliozzi, quienes le permitieron adelantarse momentáneamente en el marcador (9-7). Con el correr de los minutos, el clima comenzó a caldearse y las reiteradas protestas del conjunto visitante derivaron en sanciones arbitrales que el local supo aprovechar para tomar el control del juego. Así, Hindú pasó al frente y cerró el primer cuarto arriba por 21 a 16-

Durante el segundo cuarto, Hindú consolidó su dominio. Con mayor fluidez ofensiva y aprovechando sus individualidades, especialmente Masdeu, logró ampliar la ventaja y se fue al descanso largo con un claro 48 a 37.

En la reanudación, el desarrollo no varió demasiado. Lucas Coronel se destacó desde el perímetro y permitió que Hindú sostuviera una diferencia cómoda (54-44). No obstante, el tercer cuarto volvió a estar marcado por interrupciones, protestas y sanciones -incluyendo descalificaciones en el elenco visitante- que le quitaron ritmo al juego. En ese contexto, el local mantuvo la concentración y cerró el parcial con ventaja de 73 a 58, apoyado también en la presencia de Juan Delón en la zona pintada.

En el último cuarto, Córdoba intentó reaccionar con el empuje de Juan Cruz Cequeira y la destacada actuación de Ramírez Acevedo, máximo anotador del partido. Si bien logró achicar la diferencia y mantenerse en juego hasta los minutos finales, la solidez de Hindú le permitió administrar la ventaja y cerrar el partido a su favor por 83 a 78.

En cuanto a lo que viene, Córdoba (3-7) de Corrientes será local el jueves 23 ante Cultural de Santa Sylvina, desde las 21:30.