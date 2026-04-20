Clubes de abuelos de Corrientes participaron de una jornada de fe y donaciones en Itatí

Los clubes de abuelos “Abuelos Porá” y “Flor de Irupé” de la ciudad de Corrientes realizaron una visita a la localidad de Itatí el pasado viernes 17 de abril. La actividad formó parte de una jornada de esparcimiento y espiritualidad organizada por el Ministerio de Desarrollo Social.

La delegación estuvo acompañada por la coordinadora del Área de Adultos Mayores, Nelly Pintos, junto a un equipo de profesionales. Durante la mañana, los asistentes recorrieron el predio de la Basílica de Itatí y participaron de la misa central de las 11.

Actividad solidaria

Tras la celebración religiosa, los adultos mayores se dirigieron al Cotolengo Don Orione. En el lugar, los integrantes de ambos clubes hicieron entrega de donaciones destinadas a los residentes de la institución.

Desde la organización indicaron que estas acciones buscan promover el bienestar integral y la convivencia entre los adultos mayores. La jornada incluyó un almuerzo compartido y momentos de recreación antes del regreso a la Capital.

Contención y recreación

El Ministerio de Desarrollo Social impulsa estas excursiones como espacios de contención espiritual y social en esta etapa de la vida. Los participantes destacaron la posibilidad de compartir experiencias y fortalecer los vínculos entre los diferentes clubes.

La jornada concluyó por la tarde, tras completar el itinerario que combinó la práctica religiosa con el turismo regional. Según los organizadores, el evento cumplió con los objetivos de integración propuestos para el sector de la tercera edad.