San Martín comenzará la Reclasificación el sábado 25 en Capital Federal

Las series de Reclasificación de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol se pondrán en marcha el viernes 24 pero San Martín recién tendrá actividad un día más tarde.

San Martín, que finalizó 12º la Fase Regular, disputará como visitante los dos primeros juegos de la serie prevista al mejor de cinco partidos. Su rival recién se conocerá este martes cuando se enfrenten Boca Juniors y Obras Basket, el vencedor escalará al quinto puesto y deberá eliminarse con el Rojinegro en la Reclasificación.

Cualquiera sea el rival del equipo correntino, los dos primeros juegos serán en Capital Federal. Luego la serie se trasladará a Corrientes y el quinto partido, siempre que se necesario se volverá a jugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso que San Martín superó su ronda de Reclasificación, en los cuartos de final enfrentará a Quimsa de Santiago del Estero, el mejor equipo de la Fase Regular.

En los cuartos, también esperan rivales Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Oberá Tenis Club y Regatas Corrientes.

Reclasificación

Ferro (6º) vs. Peñarol (11º)

Primer Juego: 24/4

Segundo Juego: 26/4

Tercer Juego: 30/4

*Cuarto Juego: 2/5

*Quinto Juego: 5/5

La Unión (8º) vs. Independiente (O) (9º)

Primer Juego: 24/4

Segundo Juego: 26/4

Tercer Juego: 30/4

*Cuarto Juego: 2/5

*Quinto Juego: 5/5

Obras Basket/Boca Juniors (5º) vs. San Martín (12º)

Primer Juego: 25/4

Segundo Juego: 27/4

Tercer Juego: 30/4

*Cuarto Juego: 2/5

*Quinto Juego: 5/5

Boca Juniors/ Obras Basket (7º) vs. Instituto (10º)

Primer Juego: 25/4

Segundo Juego: 27/4

Tercer Juego: 30/4

*Cuarto Juego: 2/5

*Quinto Juego: 5/5

*En caso de ser necesario.

Permanencia

En paralelo, la serie por la Permanencia, también al mejor de cinco juegos, enfrentará a Atenas de Córdoba y Argentino de Junín. El duelo comenzará en Córdoba, donde se disputarán los dos primeros juegos, y luego se trasladará a Junín. Las fechas establecidas son el 4, 6, 10, 12 y 17 de mayo. El equipo que resulte perdedor descenderá a la Liga Argentina, mientras que el ganador asegurará su continuidad en la máxima categoría.