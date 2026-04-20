Amenazas en escuelas: "Se va a ir hasta las últimas consecuencias", advirtió Ingrid Jetter

Tras las múltiples amenazas de tiroteo en varios establecimientos educativos de Corrientes, la subsecretaria de Seguridad de Corrientes, Ingrid Jetter, se manifestó al respecto y brindó detalles sobre como avanzan sobre estos casos.

Jetter, se refirió a la ola de intimidaciones que están vinculadas a una red social. "Consideramos que no es justo que un chiste o un desafío de TikTok ponga en jaque toda la vida escolar", sentenció la funcionaria.

Hasta el momento, la provincia registra 30 escuelas judicializadas donde los directivos presentaron denuncias formales. Jetter confirmó, en entrevista ante Radio Unne, que "la mayoría de los casos fueron ubicados" y que los responsables son estudiantes menores de edad.

Alcance del desafío viral

La funcionaria enmarcó esta situación en un fenómeno regional que afectó a Chile y a diversas provincias argentinas. Según detalló, la modalidad consiste en pintadas en los baños y papeles de amenaza con características idénticas en distintos establecimientos educativos.

Respecto a la veracidad de los ataques, Jetter fue tajante: "Fueron ubicados todos los autores pero en ningún caso tenía un respaldo, todos confesaron que era una broma". A diferencia de casos en otras provincias, en Corrientes no se halló armamento en los domicilios de los involucrados.

Medidas de seguridad y mochilas

Sobre la dinámica actual en los edificios escolares, la funcionaria explicó que se están aplicando protocolos preventivos estrictos. "Varias escuelas tomaron esa postura de que los chicos vayan sin mochilas", indicó Jetter respecto a medidas adoptadas por el Colegio José Manuel Estrada y otras instituciones.

En cuanto al rol de la fuerza provincial, señaló que "la policía lo que hace es una asistencia" y que están a disposición de las autoridades educativas. Puntualmente, se reforzó la presencia en la Escuela Manso y el Colegio Nacional, donde las amenazas tenían fecha para este lunes.

Responsabilidad de los padres

Al ser consultada sobre las sanciones, Jetter afirmó que se buscará sentar un precedente legal. "Se van a ir hasta las últimas consecuencias", advirtió la funcionaria provincial.

Sobre la responsabilidad de los tutores, explicó que la Justicia definirá cada situación. "En la mayoría, según mi opinión, es una contravención, pero la justicia es la que va a definir", concluyó la Subsecretaria de Seguridad.