Caso Adorni: declaran dueños de la inmobiliaria que vendió el departamento de Caballito

Avanza la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito con la declaración de los dueños de la inmobiliaria que le vendió el departamento de Caballito a las dos jubiladas involucradas en la investigación.

Natalia Rucci y a su esposo, Marcelo Trimarchi, fueron convocados para hoy a las 9 y 11, respectivamente. A su vez, la Justicia citó al encargado del edificio y a Juan Ernesto Cosentino, exdueño de otra propiedad atribuida a Adorni en el country Indio Cuá, quien deberá declarar el 27 de abril.

Sumado a ello, la Justicia citó a declarar como testigo a Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron en la operación del departamento de Caballito.

Según consta en el expediente, Feijoo fue quien realizó la reserva del inmueble ubicado en la calle Miró al 500, una operación que quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada. El testigo deberá presentarse el miércoles 22 de abril a las 9:00 y, de acuerdo con la citación, tendrá que aportar su teléfono celular.

Las nuevas citaciones se suman a una serie de medidas que la fiscalía viene impulsando para reconstruir la trazabilidad de la operación inmobiliaria y el movimiento patrimonial del funcionario. El expediente sigue bajo la órbita del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga la compra del departamento concretada el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares.

El eje del caso es la estructura del acuerdo: las jubiladas vendedoras del inmueble, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, no solo participaron como propietarias, sino también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, sin interés y con un plazo de devolución de un año. En caso de incumplimiento, el acuerdo prevé la restitución del inmueble.

La venta del departamento

El inmueble donde actualmente vive el jefe de Gabinete y su familia fue vendido a un precio declarado de US$230 mil. Según la documentación y el testimonio de la escribana, Adorni solo depositó US$30 mil en efectivo, mientras que los US$200 mil restantes fueron financiados por las vendedoras. La deuda, a pagar en cuotas, se deberá cubrir para noviembre próximo.

De acuerdo a lo informado en las últimas semanas, el departamento pertenecía originalmente al exfutbolista Hugo Morales, que declaró en la causa penal que se lo vendió a las dos jubiladas a cambio de US$200 mil, 140 mil dólares menos de la oferta original que administraba la Inmobiliaria Rucci.

Morales explicó que la propiedad necesitaba un refaccionamiento y no se vendía, por lo que finalmente aceptó la rebaja. “Sabiendo que por ahí perdía un poco de plata o que lo podía arreglar, en ese momento se tomó la decisión. Lo vendimos contentos”, aseguró a Radio 10 el viernes pasado.

En ese contexto, Viegas y Sbabo deberán brindar detalles sobre cómo adquirieron la propiedad y su venta posterior al jefe de Gabinete, que además es investigado por otra propiedad que no había sido incluida en su Declaración Jurada -la casa en el country de Exaltación de la Cruz- y los pasajes de avión a Nueva York y Punta del Este.

TN