Corrientes: Eduardo Oderigo llega con Espartanos para promover la reinserción social a través del rugby

Con el lema “De la cárcel a la reinserción: vidas transformadas a través del rugby”, el Servicio Penitenciario de Corrientes anunció la llegada de Eduardo “Coco” Oderigo. El referente de la Fundación Espartanos estará en la provincia los días 22 y 23 de abril.

La propuesta incluye jornadas orientadas a la reflexión sobre los valores, la superación personal y las segundas oportunidades. La iniciativa busca visibilizar experiencias vinculadas a la reinserción social a través del deporte.

Oderigo compartirá el desarrollo del proyecto Espartanos, que promueve el rugby como herramienta de cambio en contextos de encierro. El programa se consolidó como una experiencia de transformación con impacto social.

Las actividades apuntan a fortalecer el trabajo en equipo y la inclusión. Además, se busca generar conciencia sobre el rol del deporte en procesos de reinserción.