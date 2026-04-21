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Deporte e inclusión

Corrientes: Eduardo Oderigo llega con Espartanos para promover la reinserción social a través del rugby

El Servicio Penitenciario de la Provincia anunció que se realizarán jornadas centradas en la superación y las segundas oportunidades.

Por El Litoral

Martes, 21 de abril de 2026 a las 12:54

Con el lema “De la cárcel a la reinserción: vidas transformadas a través del rugby”, el Servicio Penitenciario de Corrientes anunció la llegada de Eduardo “Coco” Oderigo. El referente de la Fundación Espartanos estará en la provincia los días 22 y 23 de abril.

La propuesta incluye jornadas orientadas a la reflexión sobre los valores, la superación personal y las segundas oportunidades. La iniciativa busca visibilizar experiencias vinculadas a la reinserción social a través del deporte.

Oderigo compartirá el desarrollo del proyecto Espartanos, que promueve el rugby como herramienta de cambio en contextos de encierro. El programa se consolidó como una experiencia de transformación con impacto social.

Las actividades apuntan a fortalecer el trabajo en equipo y la inclusión. Además, se busca generar conciencia sobre el rol del deporte en procesos de reinserción.

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