Descartan la detención de Tapia en la causa por presunto lavado

La causa que involucra a Claudio Tapia y al dirigente Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero sumó un nuevo capítulo luego de que se descartara, al menos por ahora, la posibilidad de detenciones en Santiago del Estero, pese al pedido inicial de la fiscalía.

El expediente, impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, había solicitado la detención e indagatoria de ambos dirigentes en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado y asociación ilícita vinculadas al manejo de fondos.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que no se avanzará con las detenciones solicitadas, lo que introduce un giro en la causa y mantiene en libertad a los dirigentes mientras continúa el proceso judicial.

En su resolución, el magistrado se declaró incompetente y remitió la causa al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

El planteo del fiscal incluía acusaciones por presuntas maniobras de lavado de activos ligadas a defraudación en la AFA, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares.

Sin embargo, Argibay consideró que el requerimiento no cumplía con los estándares mínimos para impulsar una investigación penal.

En una resolución de 39 páginas, el juzgado advirtió la “ausencia de un hecho concreto y específico” y calificó la hipótesis fiscal como “genérica y abierta”.

El juez también cuestionó la falta de precisión sobre el delito precedente, lo que impide acreditar el origen ilícito de los fondos.

*Con información de Noticias Argentinas