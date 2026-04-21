Una doctora recibió su diploma en la UCSF y consolida un perfil académico único en la región

En el marco del Acto de Colación de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), la doctora María Isabel Ramírez recibió formalmente su título de Doctora en Educación, consolidando un logro que ya había sido destacado por su relevancia académica en la provincia.

Este momento no solo representa la culminación de un proceso formativo de excelencia, sino también la materialización de un camino atravesado por desafíos personales y una fuerte vocación por la educación.

La obtención del título se produce luego de la defensa de su tesis doctoral, realizada el año pasado en un contexto personal complejo, lo que otorga aún mayor valor al recorrido y al compromiso sostenido con su desarrollo profesional.

UNA TESIS CON IMPACTO EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Su investigación doctoral propone repensar la formación docente en Argentina desde una mirada crítica, integradora y situada, aportando herramientas para analizar y transformar los diseños curriculares vigentes.

El trabajo se inscribe en los debates actuales sobre educación, con foco en los desafíos de la enseñanza y la necesidad de actualizar los enfoques pedagógicos en el marco de las transformaciones sociales y tecnológicas.

UN PERFIL QUE ARTICULA EDUCACIÓN Y DERECHO

Con la formalización de su título, Ramírez consolida un perfil profesional diferencial, al integrar su formación como Doctora en Educación con su trayectoria como abogada especializada en normativa educativa.

Esta combinación le permite intervenir en el sistema educativo desde una perspectiva integral, abarcando Formación docente y desarrollo curricular; asesoramiento en normativa y gestión educativa; integración de tecnologías e innovación pedagógica; y consultoría estratégica en políticas educativas.

PROYECCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

A partir de este logro, la profesional busca fortalecer su inserción en el ámbito académico y de asesoramiento, ampliando su campo de trabajo en formación, consultoría y desarrollo de propuestas educativas.

La reciente entrega del título marca así un nuevo punto de partida en su trayectoria, con proyección tanto a nivel provincial como nacional.