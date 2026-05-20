Batalla campal en el fútbol correntino: qué dijo el presidente de Defensores de San Roque tras el incidente

Los incidentes registrados el fin de semana durante el partido entre Defensores de San Roque y Rivera del Paraná generaron preocupación en el fútbol correntino, luego de que se difundieran videos con peleas y corridas dentro de la cancha. En ese contexto, el presidente del club local, Arturo Fontana, dio su versión de los hechos y defendió las medidas de seguridad de la institución.

Cómo fue el enfrentamiento

En declaraciones al programa Primera Mañana, el dirigente de Defensores sostuvo que el conflicto se agravó luego de una agresión de un jugador de Rivera. Según relató Fontana, primero hubo una discusión menor entre futbolistas y cuerpos técnicos. “El árbitro ayer fue excelente. Antes del primer video que circula se dio una serie de empujones, nada mayor”, explicó.

El dirigente contó que la situación se descontroló cuando el encuentro estaba por reanudarse. “Ahí se dio una patada de parte de uno de los chicos de Rivera a nuestro capitán. Eso desencadena algo mucho más grande”, afirmó.

Además, reconoció que familiares de ambos planteles ingresaron al campo durante los incidentes. “Está mal, lo reconocemos y lo queremos evitar, pero entraron para separar y no con intenciones de pelear”, indicó.

Tras los hechos, ambos equipos aguardan la resolución del Tribunal de Disciplina de la Liga Bellavistense de Deportes.

Respuesta a las críticas

Fontana también respondió a quienes aseguran que existe temor de jugar en la cancha de Defensores por hechos de inseguridad fuera del estadio.

“Es mentira, la mayoría de los vehículos visitantes estacionan dentro del predio”, aseguró. En ese sentido, remarcó que la institución realizó mejoras para reforzar la seguridad y evitar incidentes.