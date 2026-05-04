Marta Fort reveló cuánto puede gastar en una noche en Miami



Marta Fort volvió a llamar la atención y dio de qué hablar al contar cuánto dinero puede llegar a gastar en una sola noche de fiesta en Miami. Todo surgió en una charla distendida con Fede Bal para el programa Resto del Mundo, donde no dudó en dar detalles de su estilo de vida.

El tema llegó a la conversación cuando el conductor le preguntó cuánto suele desembolsar en una salida con amigas. Entre risas y complicidad, Bal comentó: "Si nosotros saliésemos una noche, la cantidad de plata que vamos a gastar nosotros dos... Ella tiene un poco más que yo pero de alguna forma voy a endeudarme y pagar las tarjetas porque soy de gastar cuando salgo, ¿a vos también te pasa?".

Lejos de esquivar la pregunta, la hija de Ricardo Fort respondió con total sinceridad y sin vueltas: "La vida es una chicos. Yo ayer casi gasto 11 lucas. 11 mil dólares por ser borracha y ciega básicamente. Yo loca porque vi el menú y para mí era todo tan barato viste, decía sale 800 dólares, 1000 dólares".



Según relató, el monto la sorprendió al momento de pagar, ya que no había interpretado correctamente los precios del lugar. “Me trae el para poner postnet y veo 11 y digo '¿Cómo que 11.000?'. Y me dice 'Claro son tres ceros'. 'Ah no', le digo", contó, dejando a todos sorprendidos.

Luego, al ser consultada por un gasto más habitual, bajó un poco la cifra aunque siguió siendo elevada: "Ayer por ejemplo gasté tres lucas, me abaraté un poco".

Tras escucharla, Bal cerró con humor: "Es un numerazo pero tal vez por los números que maneja Martita por noche no es una locura", dejando en evidencia el nivel de consumo que maneja la joven en sus salidas.

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