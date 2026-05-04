El inesperado pedido de Juana Viale a Mirtha Legrand: "No te..."

Una vez más, Juana Viale condujo una nueva emisión de La noche de Mirtha, en reemplazo de Mirtha Legrand, quien continúa recuperándose de un resfrío, que preocupó a todos.

Al comenzar el programa, Juana se mostró relajada y cercana con el público, y no dejó pasar la oportunidad de referirse a la ausencia de su abuela con un comentario cargado de cariño y humor: “Buenas noches a todos. Yo aún sigo cuidando este lugar que es el de mi abuela, pero yo ya tengo mi público, así que abuelita, no te demores mucho”.

Luego, la conductora compartió detalles sobre cómo se encuentra Mirtha, llevando tranquilidad a los televidentes que siguen de cerca su evolución. “Estuve con ella el miércoles a la noche, tomamos el té y estaba divina, toda montadísima como es ella, espléndida. Ya empezó la aguja a picar, así que seguramente el sábado que viene esté acá entre nosotros”.



El comentario generó alivio entre los seguidores del programa, que esperan el regreso de la histórica figura de la televisión argentina a su clásico ciclo.

Sin embargo, Juana también dejó abierta la posibilidad de continuar al frente del envío en caso de que la recuperación demande más tiempo. Con un tono distendido, lanzó: “Y si no, me tendrán que aguantar a mí otro sábado. Los que quieran sentarse conmigo, por supuesto”.

De esta manera, mientras acompaña a su abuela en su recuperación, Juana consolida su rol como conductora y mantiene vivo el espíritu del programa, combinando respeto por la tradición con su propio estilo frente a la mesa.

En un mensaje que le hizo llegar a Ángel de Brito, Mirtha Legrand dio detalles sobre su estado de salud y explicó el motivo de su ausencia. “Fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos. Estoy casi repuesta del todo. Fui al teatro a ver Rocky. Había muchísima refrigeración y me hizo mucho daño. La semana que viene retomo mi programa, si Dios quiere”.



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