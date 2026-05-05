El CCN inaugura la exposición de María Elena Machuca, ganadora del Premio Unne 2025

El próximo jueves 7 de mayo, a las 20:30, el Centro Cultural Nordeste de la Unne (Arturo Illia 355, Resistencia) abrirá las puertas de la muestra “Lo que se manifiesta como cuerpo”.

La exposición de la artista santafesina se desplegará en la Sala Iván Sagarduy y representa una de las apuestas más potentes de la escena regional para este ciclo.

El ritual de la ceniza: Paisajes rescatados

Bajo la curaduría de Gustavo Insaurralde, la muestra presenta una producción reciente que nace de un gesto ritual: la recolección de cenizas de quemazones del entorno inmediato de la artista.

Machuca transforma este residuo de la pérdida en pigmentos y tintas, otorgando nueva densidad y corporeidad a lo que fue incinerado.

La obra no solo testimonia el daño ambiental, sino que lo reconstruye como memoria táctil y visual.

Reconocimiento y trayectoria

La llegada de Machuca al CCN está respaldada por una destacada trayectoria en el arte contemporáneo: