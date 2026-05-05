El CCN inaugura la exposición de María Elena Machuca, ganadora del Premio Unne 2025

El próximo jueves 7 de mayo, a las 20:30, el Centro Cultural Nordeste de la Unne (Arturo Illia 355, Resistencia) abrirá las puertas de la muestra “Lo que se manifiesta como cuerpo”.
La exposición de la artista santafesina se desplegará en la Sala Iván Sagarduy y representa una de las apuestas más potentes de la escena regional para este ciclo.
El ritual de la ceniza: Paisajes rescatados
Bajo la curaduría de Gustavo Insaurralde, la muestra presenta una producción reciente que nace de un gesto ritual: la recolección de cenizas de quemazones del entorno inmediato de la artista.
Machuca transforma este residuo de la pérdida en pigmentos y tintas, otorgando nueva densidad y corporeidad a lo que fue incinerado.
La obra no solo testimonia el daño ambiental, sino que lo reconstruye como memoria táctil y visual.
Reconocimiento y trayectoria
La llegada de Machuca al CCN está respaldada por una destacada trayectoria en el arte contemporáneo:
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Premio UNNE: Fue galardonada con el Premio Nuevo Banco del Chaco en la edición 2025 de la convocatoria nacional de artes visuales de la universidad.
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Formación: Es Profesora y Técnica en Artes Visuales egresada de la Escuela “Juan Mantovani” y becaria de instituciones como la Fundación Antorchas y la Escuela de Mosaico de Italia.
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Distinciones recientes: Ha obtenido primeros premios en el Salón Nacional de Pintura “José Ángel Nardín” (2023) y el Salón Nacional del Bicentenario en Concordia (2025).