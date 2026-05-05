Corrientes: secuestraron un millonario cargamento de cigarrillos ilegales en Garruchos

La Policía de Corrientes secuestró un millonario cargamento de cigarrillos ilegales en la localidad de Garruchos. El operativo se concretó el lunes durante controles preventivos y tareas de seguimiento.

Seguimiento

Alrededor de las 18, policías de la Comisaría de Garruchos comenzaron con el seguimiento controlado que finalizó en la ciudad de Apóstoles, donde lograron interceptar el vehículo.

Se trató de un auto Fiat Palio, conducido por un hombre de 42 años, quien estaba acompañado por una mujer de 59. En el interior transportaban cinco cajas de cigarrillos marca “Eight”, con un total de 250 cartones sin documentación.

Intervención federal

Tras la requisa, la Policía constató la carga ilegal, con un valor estimado de 5.420.000 pesos. De inmediato se dio intervención a la Fiscalía Federal correspondiente.

La Justicia dispuso el secuestro de la mercadería y del vehículo, además de la notificación de la causa a los involucrados. En tanto, en la comisaría interviniente continúan los trámites protocolares.