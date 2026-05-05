Persecución y detención en Corrientes: atraparon a un ladrón con elementos sustraidos

La Policía de Corrientes informó que este martes detuvo a una persona en la ciudad Capital, quien había sustraído elementos de una casa momentos antes.

En la madrugada de esta jornada, efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911.

La denuncia indicaba la presencia de intrusos dentro de un galpón ubicado en las inmediaciones de las calles J.R. Vidal y Juan Manuel de Rosas.

Al llegar al lugar, los uniformados divisaron a un individuo que intentaba huir cargando una pesada estructura metálica.

Demora y elementos secuestrados

Tras una breve persecución, la Policía logró la demora de un hombre de 28 años de edad.

Al verse cercado, el sospechoso arrojó los objetos al suelo e intentó darse a la fuga sin éxito.

En el procedimiento se procedió al secuestro preventivo de los siguientes elementos que habrían sido sustraídos del lugar: una estructura de hierro de aproximadamente tres metros de largo, una tapa de inodoroy una mochila.

Tanto el demorado como los elementos recuperados fueron trasladados a la dependencia correspondiente. El hombre permanece a disposición de Justicia, mientras se continúan con las diligencias de rigor.