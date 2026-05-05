Elecciones en la Unne: Moira Carrió fue reelecta como decana de Ciencias Económicas

En una sesión especial celebrada el lunes, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Unne reeligió por unanimidad a Moira Carrió para conducir la unidad académica durante el período 2026-2030.

La elección, que no presentó oposición, fue interpretada como una ratificación del rumbo iniciado en el mandato 2022-2026 que concluye este jueves.

Trayectoria y formación

La decana reelecta posee una sólida formación académica que incluye:

Maestrías en Gobierno y Economía Política y en Gestión Empresarial .

Licenciatura en Economía .

Especialización en Docencia Universitaria y profesorado en Ciencias Económicas.

Detalles de la sesión y asunción

La votación tuvo lugar en la sede central de la Facultad, ubicada en el Campus Universitario de Resistencia, Chaco.

Participaron los dieciséis consejeros directivos que integran el cuerpo.

Según lo establecido por el calendario electoral, Carrió asumirá formalmente su nuevo mandato este viernes 8 de mayo