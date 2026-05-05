Festival Play: el CCU de la Unne busca las mejores obras de videoarte y cine experimental

Desde este 4 de mayo y hasta el 4 de julio, realizadores y artistas audiovisuales podrán postular sus obras para participar de la exhibición anual de videoarte y cine experimental.

Las aplicaciones se realizan de forma virtual a través del formulario disponible en el sitio oficial del CCU.

El festival, organizado por el Centro Cultural Universitario de la Unne, tendrá su muestra principal en el mes de octubre.

Categorías y Premios 2026

En esta edición se seleccionarán piezas de videoarte, cine experimental, documental experimental, animación y cine de no-ficción, sin límite de duración. Los premios, bajo formato de no adquisición, se dividen en las siguientes categorías:

Competitiva Nacional : Diploma y un premio de $250.000 .

Competitiva Regional (NEA) : Diploma y un premio de $250.000 .

Competitiva Video-instalación : Diploma y un premio de $250.000 .

Selección Internacional: Diploma de reconocimiento.

Formación gratuita: Taller de composición sonora

Fiel a su espíritu de fomento, el festival ofrece actividades de formación sin costo.

Para este año, se anunció el taller "El Ruido: Composición con elementos cotidianos", dictado por Luis Marte.

El mismo se llevará a cabo el 26 de mayo, de 15 a 20 horas, en el Salón Azul del CCU (Córdoba 788, Corrientes).

Consultas y contacto

Para obtener más información, los interesados pueden escribir a [email protected].

Para gestionar entrevistas y notas periodísticas, la organización puso a disposición el contacto de la productora y curadora, Maia Navas.