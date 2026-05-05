Caso Sussini: avanza el juicio contra el exlegislador acusado de abuso sexual en Corrientes

El juicio contra el exlegislador Manuel Antonio Sussini acusado de abuso sexual continúa este martes en Corrientes. La audiencia comenzó a las 8, bajo la órbita del Tribunal Oral Penal N° 2, con la incorporación de nuevas declaraciones.

Audiencias

Durante la jornada se prevé la declaración de testigos propuestos por la fiscalía, la querella y la defensa. Entre ellos figuran y destacan el padre y la hermana de la denunciante.

El debate se inició el pasado 20 de abril, con la declaración del imputado tras planteos preliminares de la defensa. En esa ocasión, Sussini centró su exposición en aspectos personales, sin referirse directamente a los hechos investigados.

En la segunda audiencia, realizada el 27 de abril, declaró la denunciante, quien respondió preguntas de las partes y del tribunal. Su testimonio quedó completo en esa jornada, marcando un punto clave en el desarrollo del juicio.

Acusación y proceso

Según la acusación, el exfuncionario habría captado a mujeres mediante promesas de ayuda económica o educativa. Bajo ese contexto, se lo acusa de someterlas sexualmente con el argumento de un supuesto tratamiento médico.

La fiscalía sostiene que los hechos habrían ocurrido de manera reiterada en el tiempo, lo que implicó distintos tipos de abuso sexual. La causa busca determinar la responsabilidad penal del acusado en base a las pruebas y los testimonios incorporados.

El tribunal está presidido por Facundo Román Esquivel e integrado por los vocales Ariel Héctor Gustavo Azcona y Joaquín Jorge Sebastián Romero. En las próximas audiencias continuará la producción de prueba testimonial, en una etapa central del juicio.