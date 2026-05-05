Corrientes: dolor en Alvear por la muerte del ex intendente Omar Barros

La Municipalidad de Alvear expresó este martes su profundo pesar por la muerte de Omar Rigoberto Barros, quien desempeñó el cargo de Intendente de la ciudad.
A través de un comunicado oficial, la gestión actual destacó su compromiso y el servicio brindado a la comunidad alvearense a lo largo de su trayectoria política.
Duelo Municipal y honores
En honor a su memoria, se ha declarado Duelo Municipal por el término de 3 días.
Durante este período, las banderas permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos de la localidad como símbolo de respeto y acompañamiento a sus seres queridos.0
Información sobre el último adiós
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Velatorio: Los restos del ex mandatario son velados en la Sala Velatoria Municipal, situada en la calle Belmont, entre Isaco Abitbol y Cabo Boutron.
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Acompañamiento: Desde el municipio elevaron una oración por su eterno descanso y enviaron condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento.