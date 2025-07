Corrientes no participará de los Juegos Nacionales Evita

La Secretaria de Deportes de Corrientes informó este lunes que la Provincia no participará de los Juegos Nacionales Evita 2024.

Se trata de la competencia que se llevará adelante desde el 4 al 9 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata.

El secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, confirmó que Corrientes no estará en el evento nacional que vivirá su 76º edición.

"En la reciente reunión del Consejo Federal del Deporte, que se realizó en Buenos Aires, Nación informó el dinero que enviará a las provincias para poder estar en Mar del Plata", comentó Terrile en contacto con El Litoral.

"Es una proporción de 5 a 1, de unos 300 millones de pesos que sale toda la logística para poder ir hasta Mar del Plata, la Nación solamente se hace cargo de 50. Lo analizamos con el Gobernador (Gustavo Valdés) y se decidió no viajar", sostuvo.

"No es una cuestión de dinero, la Provincia tiene ese monto, pero este año los Juegos solamente serán en una categoría (Sub 16) y muy pocas disciplinas, por lo tanto consideramos que no era justo tener que bajar a muchos chicos y se invertirá ese dinero en otras competencias", adelantó.

Sin embargo, destacó que "se tomó la decisión de no participar de los Juegos Evita y sí convocar a un Gran encuentro provincial con Campeones, entregar elementos y a los Clubes en obras o material deportivo", por ese motivo, en los próximos días se avanzará con las finales en las categorías mayores, hasta ahora se cerraron los torneos del Sub 16 por si se viajaba a Mar del Plata.

También confirmó que Corrientes se hará presente en los Juegos del Norte Grande que se realizará en Santiago del Estero del 28 de noviembre al 1 de diciembre y se analiza con los dirigentes de la Región Litoral tener una competencia propia para todos los equipos.