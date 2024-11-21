Ignacio Monzón avanzó a los cuartos de final del M15 en Azul

El tenista correntino Ignacio Monzón disputará por sexta vez en la temporada los cuartos de final de un torneo Future en el circuito internacional de tenis.

Monzón (693 en el ránking de la ATP) derrotó este jueves a Valentín Basel (1138) en uno de los cruces de segunda ronda del M15 de Azul, Buenos Aries, que se juega en canchas de polvo de ladrillo.

El correntino de 26 se impuso al joven de 20 años, que llegó desde la clasificación) por 6-3, 4-6 y 6-4 en 2 horas y 34 minutos de juego en el Club de Remo de Azul.

En el cruce de cuartos de final, Monzón tendrá como rival este viernes a Alex Barrena (623) que viene de eliminar al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo por 3-6, 6-1 y 6-1 en 2 horas y 4 minutos de juego.

Será el cuarto enfrentamiento entre los argentinos y que domina 3 a 0 Barrena (22 años). El último duelo fue durante la clasificación para el Challenger de Piracicaba con un marcador de 3-6, 6-1 y 6-3.

También este viernes, Monzón junto al chaqueño Julián Cundom enfrentarán a Juan Estevez y Ezequiel Monferrer por los cuartos de final del cuadro de dobles.

Derrota de Midón

Luego de superar la etapa clasificatoria, el tenista correntino Lautaro Midón perdió en la primera ronda del Challenger de San Pablo, Brasil, que se juega sobre canchas duras.

Midón, que logró su mejor posición (396) el ránking de la ATP, cayó frente al local Felipe Meligeni Alves por 6-2 y 7-5.

Para llegar al cuadro principal, Midón venció a Lucca Acioly por 6-0 y 6-1 y a Joao Schiessi por 3-6, 6-1 y 6-2.

La próxima semana, Midón está anotado para disputar la clasificación en el Challenger de Temuco, Chile.

