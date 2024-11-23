Barrio Quilmes y Boca Unidos abren los cuartos de final

Los cuartos de final de la Copa de la Liga Correntina de Fútbol se pondrán en marcha este sábado con la disputa de dos partidos. En cancha de Sportivo Corrientes se definirán los dos primeros semifinalistas.

A las 18, el único invicto que tiene el certamen, Barrio Quilmes se medirá con Boca Unidos y desde las 20.00 será el turno de Empedrado y Mburucuyá.

En el caso de igualdad, después de los 90 minutos, se recurrirán a los tiros desde el punto del penal para determinar un ganador.

Barrio Quilmes llega al juego de este sábado en carácter de invicto y con puntaje ideal. Ganó los 4 partidos disputados en el grupo E y en octavos de final derrotó 2 a 1 a Robinson.

Boca Unidos, que cuenta con varios jugadores que participaron del Federal A quedó segundo en la zona D y viene de eliminar en cl clásico de barrio a Cambá Cuá 1 a 0.

Por su parte, Empedrado, actual campeón del torneo Oficial, superó la primera etapa como tercero en su grupo y en octavos de final derrotó a Doctor Montaña 3 a 0.

Mientras que Mburucuyá también fue tercero en su zona y en el primera ronda eliminatoria necesito de los tiros desde el punto del penal para dejar en el camino a Lipton.

Los cuartos de final se completarán el domingo con los otros dos partidos. En cancha de Libertad, desde las 18 se enfrentarán Sacachispas y Curupay, mientras que a partir de las 20 jugarán Ferroviario y Mandiyú.