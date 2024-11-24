Colapinto tuvo un buen desempeño en el GP de Las Vegas, pero no sumó puntos

Franco Colapinto corrió esta madrugada en el Gran Premio de Las Vegas y terminó en el puesto 14°. El piloto argentino no pudo sumar puntos para la tabla de posiciones de la Fórmula 1 pero tuvo un buen desempeño en la carrera luego de su choque en la clasificación de este sábado.

Colapinto tuvo como rival directo a Valtteri Bottas, de Sauber, y logró adelantarlo en la vuelta 17 de la carrera. La maniobra ubicó a Colapinto en el puesto 11°, aunque luego ingresó a boxes y cayó al puesto 19°. En la vuelta 33, el pilarense de 21 años volvió a adelantar al finlandés para ubicarse en el puesto 16°.

En la vuelta 42, el piloto argentino adelantó a Esteban Ocon y se ubicó de manera parcial en el puesto 13°. Cerca del final de la carrera, Franco cayó al puesto 14° luego de que Guanyu Zhou lo adelantara en los metros finales.

Colapinto habló de su choque en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas: “Quedé medio bobito”

Franco Colapinto sufrió un incidente durante la clasificación del Gran Premio de Las Vegas al rozar una barrera de contención, lo que le hizo perder el control de su auto. A pesar del contratiempo, el argentino mostró luego un buen desempeño en la carrera: finalizó 14°, pero no pudo sumar puntos. Tras la competencia, el piloto reflexionó sobre el accidente en la clasificación.

“No había manejado nunca un circuito rojo. Me divierte mucho ir cerca de las paredes. No tanto como fui ayer, quedé medio bobito cuando bajé del auto. Estaba medio drogado. Lo de ayer fue un pequeño error que al final costó muy caro. No sabía qué pasaba, por suerte me dieron el OK para que pueda correr”, reveló Colapinto tras la carrera.

