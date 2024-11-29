San Martín perdió con Boca y sumó su cuarta derrota consecutiva

San Martín sumó su cuarta derrota consecutiva en la Liga Nacional de Básquetbol 2024/25. En la noche del viernes perdió como visitante frente a Boca Juniors 66 a 64 y este domingo cerrará su primera gira de la temporada cuando se presente en Caballito, Capital Federal, para enfrentar a Ferro Carril Oeste.

Martín Cuello con 25 puntos y Sebastián Vega con 16 fueron los principales goleadores en Boca. José Banegas con 15 y Tomás Botta con 11 fueron los destacados en San Martín.

En un partido discreto y con bajo goleo, San Martín reaccionó en la parte final y tuvo la última pelota del juego para buscar el empate o el triunfo, pero Samuel Givens realizó un mal pase y se esfumó la ilusión correntina.

El partido comenzó con imprecisiones y bajo goleo. Los dos equipos presionaron en defensa pero San Martín encontró la primera ventaja con las apariciones de Lucas Gargallo en el poste bajo. El alero anotó y asistió para que su equipo se escape 13 a 9.

El cuarto inicial terminó con un triple de Franco Méndez, desde atrás de la mitad de la cancha, para darle una diferencia de 7 puntos (19 a 12) al equipo correntino.

En el segundo segmento, San Martín tuvo una sequía importante en el goleo. En 8 minutos, el parcial fue 14 a 2 favorable a Boca que pasó a ganar 16 a 21.

Dos apariciones, un doble y un triple, de Javier Banegas le permitieron igualar al Rojinegro en 26 sobre el final del período.

En el tercer cuarto, Boca impuso condiciones con el buen accionar de Sebastián Vega y la baja efectividad de San Martín en el ataque. El Xeneize quedó al frente del marcador 43 a 37 para ingresar a los últimos diez minutos.

José Vildoza y Matías Cuello fueron importantes para Boca en la parte final, sin embargo, después de estar abajo 48 a 37, San Martín reaccionó y con all you que convirtió Brian Carbalí pasó a ganar 58 a 57 con 1 minuto y 30 segundos por jugar.

La efectividad de Vildoza desde la línea de tiros libres le permitió a Boca recuperar el liderazgo en el marcador.

La última pelota fue para San Martín pero falló en la ofensiva y dejó pasar la oportunidad de volver al triunfo.