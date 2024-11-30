Huracán recibe a las semifinales de la Copa de la Liga Correntina

La tercera edición de la Copa de la Liga Correntina de Fútbol buscará este sábado a sus dos finalistas.

En cancha de Huracán Corrientes se jugarán las dos semifinales. A las 18 se medirán Barrio Quilmes con Sacachispas y desde las 20 lo harán Mandiyú y el Deportivo Empedrado. Si los partidos terminan empatados en los 90 minutos, se recurrirán a los tiros desde el punto del penal para determinar un ganador.

Los ganadores de estos cruces avanzarán a la final del segundo campeonato de la temporada y además clasificarán al Torneo Provincial de Clubes 2025.

Barrio Quilmes llega a esta instancia invicto. Ganó todos los partidos de la ronda clasificatoria. En octavos de final superó a Robinson y en los cuartos empató con Boca Unidos y lo eliminó con los tiros desde el punto del penal.

El andar de Sacachispas indica que fue segundo en su zona clasificatoria. Goleó a Talleres en los octavos de final y en la siguiente ronda eliminó a Curupay.

En la otra semifinal estarán frente a frente, dos de los equipos capitalinos que participan del Regional.

Empedrado, campeón del Oficial, quedó tercero en la primera fase de su grupo en la Copa de la Liga y después venció a Doctor Montaña y empató con Mbucuruyá pero sacó ventaja en los tiros penales.

Mientras que Mandiyú quedó invicto en la primera instancia del certamen liguista y después dejó en el camino a Rivadavia y Ferroviario.