Corrientes es sede del Torneo Provincial de Básquet U15

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer este sábado que inició el Torneo Provincial U15 que convoca a delegaciones de Corrientes Capital, Goya, Saladas, Esquina, Monte Caseros y Centro Sur, que agrupa a Curuzú Cuatiá y Mercedes.

Los partidos culminarán el domingo por la tarde en la gran final, donde se sabrá qué equipo se llevará el título provincial y representará a Corrientes en futuros torneos nacionales.

“El deporte es política de estado para nosotros, y siempre tratamos de colaborar en todo lo posible para que se realicen torneos en la ciudad”, remarcó el intendente Eduardo Tassano.

Durante la noche de este viernes se dio la apertura oficial al evento en el Club Pingüinos, la sede principal, con el acto inaugural y desfile de delegaciones. Seguidamente, se dieron los primeros enfrentamientos: Goya y Monte Caseros y luego Capital y Esquina.

La modalidad del torneo, organizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes (FBPC) y la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC), es todos contra todos, quienes se ubiquen en primer y segundo lugar de cada zona irán a las semifinales.

Además de promover la práctica deportiva y la actividad física, se trata de una oportunidad única para que los jóvenes muestren su talento y aporten al desarrollo de la disciplina en la provincia. “El deporte es una actividad que genera valores, les permite hacer amigos y competir de manera seria a los jóvenes”, comentó el jefe comunal.

Por último, el intendente convocó a los ciudadanos a vivir el mejor básquet juvenil: “Invito a los vecinos a que se acerquen este fin de semana al Club Pingüino para disfrutar del torneo”, concluyó.

En la ocasión el secretario de Turismo y Deportes, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó el crecimiento de la ciudad como sede de eventos de gran envergadura. “Para nosotros es muy importante desde la gestión del doctor Eduardo Tassano, generar eventos turísticos, culturales, deportivos dentro de la Capital porque sabemos todo lo positivo que es para la ciudad", expresó.



