Regatas cierra el año frente a Peñarol

El 2024 para Regatas Corrientes concluirá este viernes cuando visite a Peñarol de Mar del Plata en lo que será será su decimosegunda presentación en la presente temporada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El encuentro se jugará en el Polideportivo Municipal de Santa Clara del Mar, distante a 20 km de Mar del Plata, desde las 21.30.

Para Regatas será su tercer partido de la gira que comenzó con una dura derrota frente a Platense en Vicente López y siguió con un triunfo contra San Lorenzo en Boedo.

Con estos resultados, Regatas quedó con un registro de 7 victorias y 5 caídas que lo ubica en el octavo lugar de las posiciones.

Por su parte, Peñarol, jugó por última vez el 27 de noviembre y como local en el Polideportivo Islas Malvinas, superó a San Martín para quedar con un registro de 4 triunfos y 4 derrotas.

El plantel que conduce técnicamente Hernán Laginestra tendrá dos debutantes: el estadounidense Isaac Hamilton (escolta de 1.96 metros de altura) y el dominicano Miguel Simón (pivote de 2.03 metros de altura).

Triunfo ante San Lorenzo

Luego de la derrota contra Platense, por 23 puntos de diferencia, Regatas se recuperó y superó a San Lorenzo 79 a 74 el pasado miércoles en lo que fue su segundo partido de la última gira del año.

En Regatas, que contó con 5 jugadores en doble dígito, se destacaron en el goleo James Reese (16 puntos) y Fabián Ramírez Barrios (12).

Mientras que en San Lorenzo, mejores en el ataque resultaron Sebastián Lugo (18) y Federico Brun (16). El correntino Franco Alorda aportó 10 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 23 minutos de juego.