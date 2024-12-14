El Provincial 2025 de primera comenzará el 16 de febrero

El Torneo Provincial de Clubes 2025 de primera división masculina dará inicio el 16 de febrero y contará con la participación de más de 30 equipos.

El certamen otorga una plaza para el Torneo Regional Federal Amateur y utilizará el Sistema Experto de Gestión de Competiciones (Comet).

Estas medidas se establecieron durante la última reunión del año que realizó la Federación Correntina de Fútbol (Fecof). El cónclave de dirigentes se concretó este sábado en la capital correntina y estuvo presidida por Pablo Alonso, titular de la entidad que rige el fútbol en la provincia.

Durante la reunión se acordó la creación del Colegio Provincial de Árbitros de la Fecof que buscará jerarquizar a las ternas arbitrales para los torneos provinciales.

También se estableció el calendario deportivo de competencias provinciales y se fijó como fecha de inicio para el Provincial de primera división masculina el 16 de febrero.

Se estima que habrá más de 30 clubes participantes. En el 2024, el torneo reunió a 47 clubes y el campeón fue Comunicaciones de Mercedes que en la final superó a su homónimo de Paso de Los Libres.

Para el 2025 se utilizará el sistema Comet, un software autorizado por la FIFA que contiene las planillas de jugadores, los informes de los partidos, de los árbitros con las sanciones e incidentes, así como toda la documentación que respalda la inscripción y habilitación de jugadores.

La última reunión mensual del año de la Federación sirvió para hacer un balance deportivo de 2024 y, junto a los presidentes de las ligas presentes, se evaluó las obras de refacción para las sedes liguistas de distintos puntos de la provincia que se realizarán el próximo año.