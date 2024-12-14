Huracán Corrientes buscar dar el batacazo frente a Resistencia Central

Con la obligación de dar vuelta un 0-2, Huracán Corrientes visitará este sábado a Resistencia Central en el partido desquite de la tercera ronda del grupo Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio “Eduardo Baltazar Colombo” de la capital chaqueña desde las 17,00 con el arbitraje de Enrique Méndez.

El Azulgrana necesita una victoria durante los 90 minutos por dos goles de ventaja para llegar a los tiros desde el punto del penal. Si gana por tres de diferencia avanzará a la cuarta ronda.

La pasada semana, en el barrio Berón de Astrada, Resistencia Central se llevó un premio excesivo al ganar 2 a 0 con goles de Alexis Zalazar y Luis Gómez.

Dentro de un partido equilibrado, el conjunto visitante mostró su oportunismo y efectividad para llegar al gol, mientras que Huracán no pudo quebrar el arco que defiende Gonzalo Gómez.

Para la revancha, el entrenador del equipo correntino Alfredo Villegas probó con dos variantes de nombre en la formación titular, una de las variantes fue para agregar un delantero en lugar de un volante.

Esteban Velázquez estará entre los once iniciales, en reemplazo de Julio Romero, mientras que Asael Acuña ocupará el lugar de Eirck Mateo para acompañar a Juan Molina y Germán Strillesky en la delantera.

La probable formación titular del Azulgrana para este sábado es la siguiente: Brian Ruíz Díaz; Enzo García, Facundo Lallana y Rodrigo Lanuzzi; Velázquez y Juan J. Romero; Julio Montero y Héctor Zabala; Acuña, Molina y Strillesky.

La tarea para Huracán no parece sencilla dado que su rival está invicto en el certamen y todavía no recibió goles.

Resistencia Central, con la ventaja a su favor, y en un campo de juego que estará pesado por la copiosa lluvia del viernes, defenderá la ventaja que logró en Corrientes.

El equipo que dirige técnicamente José Fernández acumula 5 triunfos y 2 empates en la presente temporada del Regional, además anotó 13 goles y mantiene invicta su valla.

La otra llave de tercera ronda en la Región Litoral Norte que se definirá este sábado es la que protagonizan Cultural de Castelli y Río Teuco de Pampa del Indio.

En el encuentro de ida se impuso Río Teuco 1 a 0 y la revancha será desde las 17 en cancha de Cultural.

El domingo jugarán Sportivo 24 de junio de Buena Vista (2) - 8 de Diciembre de Formosa (4), Villa Alvear de Resistencia (3) - Potrero de Quitilipi (2), Empedrado (0) - Mandiyú (5), Mitre de Posadas (4) - San Lorenzo de Monte Caseros (0) y Belgrano de Curuzú Cuatiá (0) - Guaranó Antonio Franco de Posadas (1).